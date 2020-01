Borna

Einen schlechten Start in den Tag hatten am Mittwoch Morgen zahlreiche Autofahrer in der Bornaer Innenstadt: Unbekannte hatten in der Nacht mindestens 15 PKW zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise etwaiger Zeugen.

Erheblich beschädigt wurden die Wagen verschiedener Marken, die in der Kirchstraße, am Markt und auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt worden waren. 6.30 Uhr hatte ein erster Autofahrer den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt und angezeigt. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass mindestens 15 Wagen in selber Weise betroffen waren. „Wir gehen zurzeit von einem Gesamtschaden von mindestens 15 000 Euro aus“, heißt es dazu aus dem Bornaer Polizeirevier. Denkbar, dass die Zahl der betroffenen Fahrzeuge steigt und damit die Schadenssumme.

Hinweise zum kriminellen Geschehen, das sich in den Nachtstunden abspielte, an das Revier Borna (Telefon 03433/2440).

Von es