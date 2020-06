Borsdorf

Wie die Leipziger Polizei mitteilte, war die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen gegen 3.44 Uhr zu einem Garagenbrand in im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch alarmiert worden. Dort stand eine an ein Einfamilienhaus angrenzende Garage in Flammen. Die Rettungskräfte verhinderten, dass die Flammen auf das Haus übergriffen, die Garage brannte jedoch nahezu vollständig ab.

Verletzt wurde den Angaben der Polizei zufolge niemand. Zur Ursache sowie zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von RND/isc/dpa