Böhlen/Frohburg

Zu zwei Bränden kam es in der Nacht zum Montag in der Bornaer Region. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Die Schäden hielten sich nach Informationen der Polizei deshalb in engen Grenzen. Kurz nach Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Böhlen in den Ortsteil Gaulis beordert. An der Gauliser Straße brannten eine kleine Ödlandfläche und ein Baum. Die Einsatzkräfte gehen von Selbstentzündung aus. Dieser Einsatz war 0.45 Uhr beendet.

Harthsee bei Bubendorf : Ödland brennt

Zu dieser Zeit lief in der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass am Harthsee auf der Bubendorfer Seite eine Fläche brenne. Die Feuerwehr rückte aus. Vom Brand betroffen waren laut Polizei nur wenige Quadratmeter. Die Flammen wurden zügig erstickt. Was hier zum Brand führte, ist noch unklar.

Von es