Altenburg

Am Mittwoch kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Brand in einem leer stehenden Wohnhaus in der Schmöllnschen Vorstadt 12 gleich neben der Musikschule in Altenburg. Dort stand in der ersten Etage ein völlig mit Unrat gefülltes Zimmer in einer Ausdehnung von rund 50 Quadratmetern in Vollbrand. Zum Einsatz kamen neben der Berufsfeuerwehr auch die Kameraden der Freiwilligen Wehren aus Altenburg, Ehrenberg und Kosma. Insgesamt kämpften 25 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Ein mit Unrat gefülltes Zimmer brannte aus. Quelle: Jörg Wolf

Da sich gleich nebenan die Musikschule befand, in der zu dieser Zeit noch Kurse stattfanden, wurde die evakuiert. Zehn Personen mussten das Gebäude verlassen. Das Feuer war recht schnell gelöscht, der Einsatz kurz nach 20 Uhr beendet. Personen wurden nicht verletzt.

Von Jörg Wolf