Naunhof

Gestern Mittag brannten in Naunhof drei Abfallbehälter. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer auf einen Holzstapel und anschließend auf die Gebäudefassade eines massiven Schuppens über. Durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Naunhof, Ammelshain und Beucha wurde der Brand gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen.

Von LVZ