Dessau

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Dessau und Bitterfeld ist am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Auto in Brand geraten. Ob dabei Personen verletzt wurden, war zunächst unklar. Nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndiensts waren zwei Pkw und ein Lkw an dem Unfall beteiligt.

Wohl aufgrund dieses Unfalls und der daraus resultierenden Sperrung der Fahrbahn Richtung München schaffte es Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, nicht zu einer Wahlkampfveranstaltung von Christoph Neumann in Leipzig. Der Oberbürgermeisterkandidat trat am Freitag im Nordwesten Leipzigs auf. Dort hieß es am Abend, Gauland werde wegen eines Unfalls vor Leipzig nicht wie geplant erscheinen.

von LVZ/ CN