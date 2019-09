Brutaler Übergriff aus Mordlust: Trio aus Torgau angeklagt

Leipzig

Nach einem besonders grausamen Verbrechen in Torgau hat die Staatsanwaltschaft Leipzig am 20. August gegen zwei Männer (19 und 21 Jahre) und eine Frau (18 Jahre) Anklage erhoben. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Die drei Angeschuldigten sollen am 27 April einen 60 Jahre alten Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anschließend angezündet haben. Ein Viertel seines Körpers ist dadurch verbrannt. Das Opfer konnte die Flammen zwar selbst löschen, musste aber in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Der Mann befindet sich bis heute in stationärer Behandlung.

Tat aus Mordlust

Die Angeschuldigten müssen sich nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer als Schwurgerichtskammer des Landgerichts Leipzig verantworten. Laut Anklagebehörde haben die Tatverdächtigen aus Deutschland grausam und aus Mordlust gehandelt. Das mildere Jugendstrafrecht kann auch bei Heranwachsenden bis zu einem Alter von 20 Jahren angewendet werden. Allerdings muss ein Bericht der Jugendgerichtshilfe ergeben, dass sie in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Die Höchststrafe beträgt zehn Jahre Haft. Sollte die Kammer die eine besondere Schwere der Schuld erkennen, sind auch 15 Jahre möglich. Der 21 Jahre alte Mann steht ebenfalls vor der Jugendkammer, wird aber nach Erwachsenenstrafrecht bewertet. Ihm droht sogar lebenslange Haft.

Von Matthias Roth