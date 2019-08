Delitzsch

Ein Bücherdieb wurde am Donnerstagvormittag in Delitzsch ertappt – und musste gleich hinter Gitter.

Vor der Stadtbibliothek der Loberstadt werden bisweilen ausgesonderte Bücher und Spiele zu einem kleinen Preis verkauft. So hatten die Mitarbeiter auch am Donnerstag einen Stand aufgebaut, an dem man sich die Bücher ansehen konnte. Der Bibliothekarin sei jedoch gegen 10 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der sich auffällig verhielt und dann tatsächlich einige Gegenstände in seinen Rucksack packte, berichtete die Polizei. Nachdem die Frau ihn angesprochen hatte, dass die Dinge noch bezahlt werden müssten, habe der junge Mann sein Fahrrad einfach liegenlassen und sei in ein nahegelegenes Gartengrundstück davongerannt.

Drogenschnelltest

Die Bibliothekarin informierte daraufhin die Polizei, die den Mann rasch stellen konnte. Der 20-Jährige wurde noch im Garten festgenommen und durchsucht. Im Rucksack fanden die Beamten dann zwei Videospiele und zwei Bücher. Darüber hinaus hätten sich im Rucksack auch ein Küchenmesser und mehrere Plastetütchen mit anhaftenden Resten von Betäubungsmitteln befunden, so die Polizei weiter. Ein Drogenschnelltest bei dem hochgradig nervösen 20-Jährigen habe schließlich die Gewissheit erbracht, dass er offensichtlich Amphetamine konsumiert hatte.

Kein unbeschriebenes Blatt

Da der junge Mann bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist und gegen ihn noch ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der wiederum die Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Regis-Breitingen beschied.

