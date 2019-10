Bürgermeister sauer: Sporthalle in Jesewitz beschmiert

Jesewitz

Die Sporthalle in Jesewitz ist mit Graffiti beschmiert worden. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (FWG) sagte, sei dies nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Es handele sich womöglich um Sympathisanten des Fußballclubs BSG Chemie Leipzig.

Polizei eingeschaltet

Auf einer der „Kunstmalerei an der Turnhalle“, wie Tauchnitz die Schmierereien ironisch umschreibt, sind die Großbuchstaben „BSG“ abgebildet, an der oberen Seite der Turnhalle steht in großen Lettern „Chemie“. Tauchnitz hat inzwischen die Polizei eingeschaltet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es indes nicht. Letztlich wird wohl die Kommune für die Beseitigung der Schäden aufkommen müssen. Kosten: mehrere Tausend Euro.

Von nf