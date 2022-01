Buntmetalldieb auf frischer Tat in Pegau gestellt

Pegau

Da hätte er besser seinen Sonntagnachmittagskaffee genießen sollen. Stattdessen aber wurde ein Mann in Pegau beobachtet, wie er augenscheinlich Dinge aus einem leer stehenden Gebäude in ein Auto bringt. Die Zeugen informierten darüber die Polizei, wo die Meldung gegen 15.45 Uhr registriert wurde. Die Beamten rückten aus und hatten Erfolg.

Die Polizisten trafen vor Ort den Tatverdächtigen in dem benannten Fahrzeug an. Darin befanden sich zudem diverse Einbruchswerkzeuge. Der 44-Jährige war offenbar zuvor auf unbekannte Art und Weise in den ehemaligen Einkaufsmarkt eingedrungen. Dort hatte er es anscheinend auf Buntmetall abgesehen, das er bereits zum Abtransport bereitgelegt hatte.

Die Beamten nahmen im Anschluss den Mann mit und unterzogen ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Außerdem wurden die Wohnung und die Garage des 44-Jährigen durchsucht. Gegen ihn wird nun wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

