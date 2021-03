Corona-Impfungen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sächsische Polizisten

Leipzig

Haben sächsische Polizeibeamte vorzeitig Corona-Schutzimpfungen in Anspruch genommen? Die Staatsanwaltschaft Dresden geht aktuell einer Anzeige nach, in der dieser Vorwurf erhoben wird, bestätigte Behördensprecher Jürgen Schmidt am Donnerstag auf Anfrage der LVZ. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

„Es ist eine Strafanzeige dazu eingegangen, die derzeit geprüft wird“, sagte der Oberstaatsanwalt. Dabei gehe es um eine angebliche vorzeitige Inanspruchnahme von Corona-Schutzimpfungen durch Polizeibeamte. Mithin stehen nach Schmidts Angaben die Tatvorwürfe der Vorteilsannahme und Unterschlagung im Raum.

Keine Namen, keine Dienststellen

Allerdings: Der Anzeigeerstatter habe keine konkreten Dienststellen aufgeführt, die von den möglichen Vergehen betroffen sein könnten. „Zumindest nicht so, dass wir das schon festmachen könnten“, so Schmidt. „Auch Polizeibeamte werden nicht namentlich genannt.“ Daher sei es gegenwärtig auch nicht möglich, die Größenordnung des Falles zu überblicken. Aktuell würden die Ermittlungen gegen Unbekannt geführt. „Es wird sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, prognostizierte der Oberstaatsanwalt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring