Corona-Kritiker in Borna mit Spaziergang und Spontanversammlung

Borna

Am Sonntagvormittag haben Menschen in Borna gegen die Corona-Regeln demonstriert. Zunächst stellten Polizeibeamte des Revieres Borna während der Streifenfahrt gegen 10 Uhr auf dem Markt 30 Personen fest. Diese hielten sich in Kleingruppen auf, informiert die Polizeidirektion Leipzig am Montagmittag. Zudem wurden weitere Leute beobachtet, die in Richtung Markt unterwegs waren und Pappschilder mitführten.

Nachdem diese, zur Ermittlung eines Verantwortlichen, von den Beamten angesprochen worden waren, setzten sich Teile der Gruppe in Bewegung. Sie liefen in lockerer Zusammensetzung und unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften auf den Gehwegen über die Bahnhofstraße, Deutzener Straße, Sachsenallee und Wilhelm-Külz-Straße zurück zum Markt. Es kam hierbei zu keinerlei Vorkommnissen, so die Polizei.

Dem Spaziergang folgt eine Spontanversammlung

Im weiteren Verlauf wurde von einer Person eine Spontanversammlung auf dem Markt angezeigt. Thema der Kundgebung sollte die kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen sein. Die Versammlung wurde als stationäre Kundgebung unter Beachtung der Hygieneregeln bis 12 Uhr genehmigt. An der Aktion nahmen in der Spitze 70 Personen teil. 11.30 Uhr erklärte der Versammlungsleiter das Ganze für beendet. Im Anschluss zerstreuten sich die Personen im Stadtgebiet von Borna. Während des Geschehens wurden die Bestimmungen zum Infektionsschutz eingehalten, betont die Polizeidirektion.

Von LVZ