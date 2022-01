Corona-Protest in Groitzsch: Polizei leitet Verfahren ein

Groitzsch

Auf dem Markt in Groitzsch sammelten sich am Donnerstagabend etwa 70 Corona-Kritiker. Darüber informiert die Polizeidirektion Leipzig. Die Menschen formierten sich zu einem Aufzug und liefen gemeinsam in Richtung der Bundesstraße 176 durch das Stadtgebiet. Später teilten sie sich in mehrere Kleingruppen auf. Von den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Borna, die Unterstützung von der sächsischen Bereitschaftspolizei erhalten hatten, wurden elf Personen kontrolliert. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung eingeleitet. Der Protest dauerte mit den Aktivitäten der Beamten von 19 bis etwa 21 Uhr.

Von LVZ