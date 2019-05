Frohburg/Schönau

Verkehrsunfall auf dem Schönauer Kreuz: Ein BMW, der aus Richtung Prießnitz kam, überquerte am Mittwochabend die Kreuzung, ohne auf einen vorfahrtberechtigten Mini Cooper zu achten. Der war in Richtung Frohburg unterwegs. Beide Wagen stießen zusammen. Dabei erlitt nach Angaben der Polizei eine Person leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Kreuzung zwischen Staats- und Kreisstraße war von 19.30 bis kurz vor 21 Uhr voll gesperrt.

Der erneute Unfall ist für Andreas Mertin, den Ortsvorsteher von Nenkersdorf/ Schönau, Anlass, auf die Gefährlichkeit dieser Kreuzung hinzuweisen. „Während sich die Unfallkommission für den Landkreis mit dem Eschefelder Kreuz beschäftigt, kracht es an der Schönauer Kreuzung weiter", sagt er. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wolle unbedingt in diesem Jahr das Eschefelder Kreuz mit einer Ampel bestücken. Statt dessen sei der Handlungsbedarf nahe Schönau ungleich höher, um die Gefahrenstelle zu entschärfen. Die Stadt Frohburg habe schon im Jahr 2012/2013 einen Kreisverkehr für das Schönauer Kreuz befürwortet, so Mertin. Eine Ampel am Eschefelder Kreuz lehne die Mehrheit der Stadträte indes ab. Sie würde lediglich dazu führen, dass der Verkehrsstrom in den Ortslagen Eschefeld und Frohburg zunähme.

Von Ekkehard Schulreich