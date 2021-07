Riesa

An der Verbindungsstraße zwischen Schirmenitz und Cavertitz (Landkreis Nordsachsen) hat am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr rund ein Hektar eines Feldes gebrannt. Das Feuer sei vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Traktor ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Feuerwehr habe den Brand zunächst unter Kontrolle gebracht und dann gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war bislang unklar.

Von RND/dpa