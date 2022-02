Delitzsch: Eigentümer überrascht Einbrecher

Delitzsch

In ein Geschäft in Delitzsch ist ein Einbrecher in der Nacht zu Freitag eingedrungen. Kurz nach Mitternacht hatte der Unbekannte einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Geschäftes geworfen, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Durch die zerstörte Scheibe kletterte er in den Innenraum und durchsuchte alles. Der Eigentümer überraschte den Unbekannten, als dieser gerade den Tresenbereich durchwühlte.

Einbrecher flüchtet

Der Mann flüchtete daraufhin unerkannt. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen

Von lvz