Delitzsch

Eine Ladendetektivin beobachtete am Montag gegen 8 Uhr früh in einem Einkaufsmarkt in der Delitzscher Sachsenstraße, wie sich ein Mann mit einem orangefarbenen T-Shirt vier Schachteln Zigaretten aus dem Regal nahm und hinter eine Cornflakes-Packung legte. Danach kam sein Begleiter hinzu, nahm die Schachteln und steckte diese in seinen Jackenärmel. Die Jacke hielt er über dem Arm.

Auf dem Kassenband nur vier Flaschen Wasser

Das Ganze wiederholten die beiden mehrmals am selben Regal. Anschließend begaben sie sich an eine Kasse. Die Ladendetektivin stellte sich hinter den Kassenbereich und beobachtete, was beide auf das Band legten – es waren nur vier Flaschen Wasser.

Ein Mann flieht aus dem Geschäft

Nachdem die Männer den Kassenbereich verlassen hatten, sprach die Detektivin sie an. Daraufhin verließ der Mann mit dem orangefarbenen T-Shirt fluchtartig den Einkaufsmarkt. Der Mann mit der Jacke über dem Arm wurde in das Büro gebracht. Hier packte er alles aus dem Ärmel. Zum Vorschein kamen 30 Packungen Zigaretten in einem Wert von etwa 300 Euro.

Die Polizei ermittelt

Daraufhin wurde die Polizei informiert. Es handelte sich um einen 30-Jährigen aus Delitzsch. Er wurde mit in das Polizeirevier genommen, die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchgeführt und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zur zweiten Person laufen noch. Die Zigaretten wurden der Detektivin wieder übergeben.

