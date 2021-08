Delitzsch

Von außen ist dem Haus in der Bitterfelder Straße an der Ecke zur Nordstraße in Delitzsch nichts anzusehen. Am Samstag war dort gegen 19.40 Uhr dicker Rauch aus dem Keller ins Treppenhaus gezogen. Die Feuerwehr brachte Mieter und Mieterinnen in Sicherheit. „Acht Menschen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt“, sagt Polizeisprecherin Dorothea Benndorf auf LVZ-Nachfrage. Niemand habe ins Krankenhaus gemusst.

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

„Am Abend konnten wir aber wieder rein“, erzählt eine 45-jährige Bewohnerin, die am Montagmittag gerade mit Einkaufstaschen am Eingang steht. „Der Rauchmelder muss wohl angegangen sein und jemand angerufen haben. Die Feuerwehr war jedenfalls schnell da, hat uns rausgeholt und gelöscht.“

In einem Mehrfamilienhaus in Delitzsch war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Feuerwehr

Am Samstagabend wurden im Keller des Mehrfamilienhause mehrere Gegenstände angezündet, erklärt Polizeisprecherin Benndorf. Wer das Feuer verursacht hat, steht indes noch nicht fest. Noch am Samstag war ein 20-Jähriger vor Ort in den Fokus der Ermittler gekommen. Der Mann steht im Verdacht, in der jüngeren Vergangenheit mehrere kleinere Müllbrände verursacht zu haben. „Bisher wird keine konkrete Person als Beschuldigter geführt“, sagt Benndorf. Es werden jedoch Personen aus dem Umfeld geprüft. Im laufenden Verfahren wegen schwerer Brandstiftung seien jedoch keine weiteren Informationen möglich.

Ausgebrannte Mikrowelle im Keller

Im Treppenaufgang sind nun überall noch die Rauchablagerungen zu sehen, liegt der Brandgeruch noch in der Luft. „Das muss sicher gereinigt werden“, stellt die Mieterin fest. In ihrer Wohnung aber sei nichts vom Ereignis zu merken. Sie habe auch nach ihrem Keller geschaut, dort sei alles in Ordnung. Im dunklen Kellergang steht nur eine ausgebrannte Mikrowelle neben einem großen Stapel Zeitungsbündel.

Von Mathias Schönknecht und Heike Liesaus