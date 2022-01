Delitzsch/Wiedemar

Nach einem Unfall in Delitzsch ermittelt nun die Polizei. Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr wollte ein 67-jähriger Fahrradfahrer aus einer Grundstückseinfahrt in den Schäfergraben einfahren. Dabei übersah er eine auf einem Gehweg fahrende Krankenrollstuhlfahrerin und stieß mit der 89-Jährigen zusammen. Die Frau verletzte sich schwer und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Den entstandenen Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit etwa 250 Euro. Beamte haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Rund 90 000 Euro Schaden

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Montag gegen 10.30 Uhr in Wiedemar. Der Mann war mit einem Pkw Mitsubishi auf der Staatsstraße 1 in östlicher Richtung unterwegs. Vor dem Abzweig nach Glesien kam er mit seinem Auto auf die linke Fahrspur und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden, nach rechts ausweichenden Sattelzug Mercedes-Benz zusammen, am Steuer saß ein 49-jähriger Fahrer. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 90 000 Euro.

Von lvz