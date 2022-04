Delitzscherin findet 900 Euro – Polizei sucht nun den Eigentümer des Bargelds

Delitzsch

Das kommt nicht häufig vor: Wie die Polizei mitteilt, erschien am Mittwochnachmittag eine 23-jährige Frau auf dem Polizeirevier in Delitzsch und erklärte, dass sie 900 Euro Bargeld vor einem Bankautomaten der Volksbank Delitzsch in der Eilenburger Straße gefunden habe. „Die ehrliche Finderin übergab das Bargeld den Beamten“, so die Polizei weiter. Nun wird nach der rechtmäßigen Eigentümerin oder dem Eigentümer des Bargeldes gesucht.

Bisher keine Kontaktaufnahme mit Volksbank – Finderlohn möglich

Für Lars Plotzki ist das Ereignis gar nicht so ungewöhnlich. Dass ein Kunde sein Geld im Automaten vergessen hat, sei erst kürzlich vorgekommen, erklärt der Volksbank-Vorstand. Das Geldinstitut habe im Nachgang ermitteln können, zu wem das Geld gehört. „Der Kunde hat sich natürlich sehr darüber gefreut“, erinnert sich Plotzki. Die Bank könne also durchaus identifizieren, zu wem das Geld gehört.

Im aktuellen Fall habe sich aber bisher niemand bei der Volksbank gemeldet. Und einfach in die Daten schauen oder die Überwachungskameras sichten, sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, erklärt Plotzki.

Rechtlich gesehen gibt es auch noch einen anderen Aspekt: Der ehrlichen Finderin steht ein Finderlohn zu. Meldet sich niemand, könnte sie sogar den gesamten Betrag für sich beanspruchen. Doch jetzt sucht erst einmal die Polizei nach dem Eigentümer.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58, zu melden. Über Telefon 034202 66 100. Ein entsprechender Nachweis über die Abhebung ist notwendig.

Von mhs