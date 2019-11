Brandis

Ein Supermarkt im Brandiser Ortsteil Beucha ist in der Nacht zum Montag aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einbrecher Tabakwaren mitgenommen. In der Zeit zwischen knapp ein Uhr und halb zwei nachts hatten unbekannte Täter die Tür zu dem Einkaufsmarkt in der Augst-Bebel-Straße aufgehebelt.

Hoher Sachschaden an der Tür

Als die Polizeibeamten kurze Zeit später am Ort eintrafen, konnten diese feststellen, dass es die Diebe auf die Tabakwaren abgesehen und ein Teil – die Menge ist noch nicht bekannt – mitgenommen hatten. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von LVZ