Borna

Diebe sind in eine Arztpraxis in Borna eingestiegen und haben erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilt, schlugen die Täter in den Morgenstunden zum Sonntag die Glastür zu den Praxisräumen ein. Nach dem Durchsuchen der Räume zogen sie mit Bargeld und Rezepten wieder ab. Die Polizei gibt den Sachschaden mit mehr als 5000 Euro an. Wegen des besonders schweren Falles eines Diebstahls wurden Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ