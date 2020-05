Groitzsch

Die Polizei Borna sucht Zeugen, die am Dienstagabend einen verdächtigen Vorgang in einem Groitzscher Lebensmitteldiscounter beobachtet haben.

Laden über den Eingang verlassen

Zum Sachverhalt: Drei unbekannte Männer hielten sich zunächst in der Filiale in der Schusterstraße auf, in ihrem Einkaufswagen befanden sich mehrere Artikel aus dem Supermarkt. Anschließend verließen zwei der Männer den Discounter über den regulären Ausgang. Der Dritte verließ die Filiale durch den Eingang. Die dortige Lichtschranke wurde von den zwei anderen Männern von außen aktiviert. Anschließend verließen den Ort mit einem Renault Mégane mit dem amtlichen polnischen Kennzeichen PKE58Y1. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Stehlschaden ist, ist bisher nicht bekannt.

Aufmerksame Kunden des Discounters sprachen daraufhin eine Mitarbeiterin an und machten sie auf den Vorfall aufmerksam. Die Kunden waren beim Eintreffen der Polizeibeamten jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht nun insbesondere diese Kunden und weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den drei unbekannten Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

