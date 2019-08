Döbeln

Am Bahnübergang an der Leipziger Straße in Döbeln hielt am Mittwochabend ein Dacia bei geschlossener Schranke verkehrsbedingt. Der 58-jährige Fahrer eines Renault fuhr auf den Dacia, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Renault-Fahrer wurde dennoch einem Arzt vorgestellt – zur Blutentnahme. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Von daz