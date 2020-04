Gröbers

Auf der A14 haben am Donnerstag zwei Unfälle zu Stau geführt. Wie eine Sprecherin der Polizei in Halle sagte, stießen am Morgen ein Auto und ein Transporter kurz hinter dem Schkeuditzer Kreuz in Richtung Magdeburg zusammen. Es liefen Betriebsmittel aus, die Räumung der Unfallstelle dauerte mehrere Stunden an. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11.30 Uhr kam es laut Leipziger Polizei zu einem Folgeunfall: In Höhe Gröbers fuhr ein Lastwagen am Stauende auf einen anderen Lkw auf. Der Fahrer sei eingeklemmt worden, habe sich aber selbst befreien können, sagte eine Sprecherin. Er wurde leicht verletzt. Kurz vor 16 Uhr wurde die Unfallstelle als geräumt gemeldet.

Anzeige

Zur Galerie Unfall am Schkeuditzer Kreuz am 23. April 2020

Weitere LVZ+ Artikel

Von CN