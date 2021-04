Drama in Oschatzer Familie mit tödlichem Ende am Schindereiteich

Oschatz

Der Tod des 65-Jährigen Lutz U., der am Ostersonnabend in einem Renault am Schindereiteich nahe des Wüsten Schlosses leblos gefunden wurde, ist das Gesprächsthema Nummer 1 in Oschatz. Laut Polizeidirektion Leipzig gibt es keinen Verdacht auf eine Straftat.

Waffenschein unverständlich

Bei dem 45-Jährigen und der 42-Jährigen, die Lutz U. am Abend des Karfreitags in der Gartenstraße mit einer Pistole bedroht hatte, handelt es sich um seinen Neffen und die Frau seines Neffen. Der 65-Jährige habe zwar nicht auf seine Verwandten geschossen, aber aus seiner Pistole sei nach der Bedrohung ein Schuss abgegeben worden. Nach der Bedrohung am Abend des Karfreitags war die Polizei in der Gartenstraße präsent, um die Bewohner vor Übergriffen zu schützen.

Hintergrund für die Pistolen-Bedrohung könnten Erbstreitigkeiten um das Haus in der Gartenstraße gewesen sein. Ein Familienmitglied sagte am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung: „Er war krank, deshalb kann ich nicht verstehen, dass er einen Waffenschein bekommen hat.“

Lutz U. war ledig und lebte allein

Der 65-Jährige war ledig und lebte allein in seiner Wohnung in der Gartenstraße. Lutz U. war ein begeisterter Skatspieler, sang im Oschatzer Hans-Sachs-Chor und hatte sich bis vor einigen Jahren im Oschatzer Turnverein engagiert. Der Oschatzer lebte zurück gezogen und stand technischen Neuerungen wie Handys oder Internet ablehnend gegenüber.

Mitglied im CDU-Stadtverband

Bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 hatte der Oschatzer als Mitglied des CDU-Stadtverbandes einen Sitz im Stadtrat. Lutz U. trat auch 2019 noch einmal zur Kommunalwahl an, erhielt aber nicht die notwendige Stimmzahl.

Als langjähriger CDU-Stadtverbandschef kannte Hans-Günter Sirrenberg (70) den jetzt tot aufgefundenen Oschatzer gut. „Es ist erschütternd“, kommentierte er am Dienstag das Geschehen. Der Umgang mit seinem Parteifreund sei immer angenehm gewesen. „Es ist ihm schwer gefallen, sich nach der Wende zurecht zu finden“, schätzt Sirrenberg ein.

Von Frank Hörügel