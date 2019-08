Bockelwitz

Stundenlang ist die Straße nahe der Autobahnanschlussstelle Leisnig zur Autobahn A14 voll gesperrt: Nach der Kollision eines SUV Landrover mit einem Pkw Mercedes nehmen die Kollegen vom Unfalldienst noch die Spuren auf. Insgesamt wurden drei Personen verletzt: Der Landrover-Fahrer sowie die Mercedes-Beifahrerin jeweils leicht, der Mercedes-Fahrer schwer. Die beiden Fahrzeuge sind nach Stunden ebenfalls noch nicht geborgen.

Zur Galerie Die Kollision zweier Pkw vom Donnerstagabend bei Bockelwitz hinterlässt auf der Straße ein Trümmerfeld.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher, dem Landrover-Fahrer, um einen Mann mit Wohnsitz in Großbritannien. Er arbeitet in Deutschland als Mediziner. Er befuhr die Staatsstraße 31 in Richtung Autobahnanschlussstelle Leisnig zur A14 und bemerkte einen an einer Bushaltestelle parkenden schwarzen Ferrari.

Weil er kurz nach diesem schaute, geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn. So kam es zur Kollision mit dem Mercedes Benz. Die Einsatzkräfte kämpften länger als eine Stunde darum, dass der Mercedes-Benz-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit werden konnte. Dafür mussten die Feuerwehrleute Schneid- und Spreizwerkzeug einsetzen.

Der Notarzt versuchte indessen, den Mann so gut es ging, zu versorgen. Ein Hubschrauber der Luftrettung stand bereit, damit der Mann ebenfalls in eine Klinik gebracht werden konnte. Momentan kann die Polizei zu seinem Gesundheitszustand keine Angaben machen.

Von Steffi Robak