Zwenkau/Rüssen Kleinstorkwitz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Rüssen Kleinstorkwitz ist ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen ums Leben gekommen. Der Fahrzeugführer verstarb nach Angaben der Feuerwehr Pegau noch an der Unfallstelle. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 6.40 Uhr wurde die Polizei verständigt, um 6.52 Uhr gingen auch bei den Feuerwehren aus Pegau und Zwenkau die Notrufe ein. Laut der Polizeidirektion Leipzig fuhr der 29-jährige Fahrer eines Golfs auf der B2 aus Groitzsch kommend in Richtung Zwenkau, kam auf schneebedeckter Straße ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Den Fahrern zweier weiterer Pkw war es nicht mehr möglich rechtzeitig zu bremsen – auch sie kollidierten mit den verunglückten Wagen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

Die Polizei sperrte die B2 voll. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, sicherten die Unfallstelle und beseitigten auslaufende Flüssigkeiten.

Die Polizei und Sachverständige haben die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen. Ob das erneut einsetzende Winterwetter eine Mitschuld an dem Unfall trägt, teilte die Feuerwehr Pegau am Dienstagvormittag nicht mit. Der Wintereinbruch führte am Morgen zu vielen Unfällen auf Sachsens Straßen.

Von Tim Niklas Herholz