Drei Tote bei Unfall im Erzgebirge

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 255 zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, stießen auf dem Autobahnzubringer Aue-Hartenstein ein Tesla und ein Seat gegen 16 Uhr nahezu frontal aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen Straßengraben geschleudert. In dem Seat, der laut Augenzeugen ein Leipziger Kennzeichen hat, starben drei PKW-Insassen. In dem Tesla wurden drei Personen schwer verletzt. Sie kamen mit drei Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nähere Informationen zum den verletzten und verstorbenen Personen sind bisher nicht bekannt.

Der Seat stürzte nach dem Crash in den Straßengraben. Die drei tödlich verletzten Insassen sollen aus dem Kreis Leipzig stammen. Quelle: Andre März

Wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die S255 wurde von der Polizei zunächst voll gesperrt. Neben den Beamten, die ebenso mit einem Polizeihubschrauber im Einsatz sind um Luftbilder anzufertigen, waren auch die Feuerwehren aus Aue, Lößnitz und Alberoda am Unfallort. Die Straße sollte erst wieder in den Abendstunden für den Verkehr freigegeben werden.

