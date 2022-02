Dresden

Im Fall des toten Säuglings, den am Montag ein Passant in einem Waldstück in Leuben entdeckt hatte, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Dresden inzwischen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung des Babys ergab sich, dass es sich um ein neugeborenes Mädchen handelte, das lebend zur Welt gekommen war und offenbar kurz nach seiner Geburt im Wald abgelegt wurde.

Am Fundort stellten die Kriminalisten außerdem zwei Einkaufsbeutel aus Stoff sicher. Ob die Säuglingsleiche in einem der Beutel lag, ließ ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage unbeantwortet.

Stoffbeutel dieser Art hatten die Ermittler am Fundort entdeckt. Bei den Bildern handelt es sich um Symbolfotos. Quelle: Polizei Dresden

Nun wenden sich die Ermittler mit Fragen an die Bevölkerung: „Wer hat Personen beobachtet, die mit den Stoffbeuteln oder größeren Behältnissen im Waldstück nördlich des Rosenschulweges zwischen Sonnabend und Montag unterwegs waren? Wer hat andere verdächtige Personen in der Nähe des Fundorts bemerkt? Wer kann Angaben zu Frauen machen, die zuletzt hochschwanger waren und dennoch kein Kind betreuen?“

Nachdem der Passant die Leiche gefunden hatte, verständigte er die Polizei. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort ab und begannen wenig später mit der Spurensicherung und befragten Anwohner. Die Arbeiten gingen am Tag drauf, dem Dienstag, weiter. Mit einem Spürhund suchten Polizisten die nähere Umgebung ab.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 2233.

Von lg und ffo