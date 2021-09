Dresden

Tragischer Vorfall in der Nacht zu Sonntag in Dresden-Pieschen: Wie die Polizei mitteilt, ist ein 29 Jahre alter Libyer vom Dach eines Hauses an der Leisniger Straße gefallen und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann, zwei 18 und 19 Jahre alte deutsche Frauen sowie ein 40-jähriger Mann aus Deutschland stehen im Verdacht, zuvor am Leisniger Platz einen 40-Jährigen und dessen 28 Jahre alte Begleiterin bedroht zu haben.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Beamten forderte das Quartett kurz nach Mitternacht Geld und griff den 40-Jährigen mit einem Messer, Pfefferspray sowie einem Elektroschocker an. Dabei wurde dieser verletzt. Die beiden Opfer flüchteten und alarmierten die Polizei.

Zwölf Meter in die Tiefe gestürzt

Kurze Zeit später konnten die vier Verdächtigen ermittelt werden. Polizisten machten diese in dem Wohnhaus an der Leisniger Straße ausfindig. Den 29-Jährigen sowie die 19-Jährige fanden die Beamten auf dem Dach. Beide wurden wiederholt angesprochen, auf die Gefahrensituation hingewiesen und aufgefordert, das Dach zu verlassen oder dort ruhig zu verharren.

Als sich der Libyer bewegte, stürzte er etwa zwölf Meter in die Tiefe. Die Frau verließ das Dach unverletzt. Zum Tod des 29-Jährigen führt die Polizeidirektion Dresden ein Todesermittlungsverfahren. Gleichzeitig wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.

Von DNN