Wie sind die Diebe am Grünen Gewölbe in Dresden genau vorgegangen? Um die Frage zu beantworten haben Staatsanwaltschaft und Polizei den Einbruch am Montag nachgestellt. Kurz vor 5 Uhr überwanden Fahnder zu exakt derselben Uhrzeit wie die Kunstganoven die äußeren Absperrungen vor dem Gebäude, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Die Ermittler wollten so herausfinden, wie die Einbrecher ungesehen an das Fenster zu dem Museum gelangen konnten. Gleichzeitig prüften die Beamten Abläufe in der Sicherheitszentrale sowie die technischen Abläufe innerhalb des Museums bei dem nachgestellten Einbruch.

Unterstützung erhielten sie dabei von Technikexperten der Hochschule Mittweida. Die Spezialisten sollen insbesondere das umfangreiche Videomaterial analysieren und durch technische Lösungen dessen Qualität verbessern. Auf später veröffentlichten Aufnahmen sind die beiden Diebe zu sehen, wie sie im Juwelenzimmer eine Vitrine einschlagen. Allerdings sind ihre Gesichter nicht zu erkennen.

Neue Hinweise

Derweil sind nach einer Ausstrahlung bei der MDR-Senduing Kripo live weitere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Insgesamt liegen 516 Tipps vor, davon gingen 160 über ein eigens geschaltetes Hinweisportal ein.

„Neue Hinweise können mitunter eine sehr schnelle Reaktion der Ermittler erfordern. Plötzliche Exekutivmaßnahmen wie Durchsuchungen und Vernehmungen sind daher jederzeit möglich“, teilten der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Rövekamp und Polizeipräsident Jörg Kubiessa in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Kein Tatverdächtiger

Die Ermittlungen seien allerdings inzwischen in einem Stadium, dass die Veröffentlichung einzelner Aktionen den Erfolg des gesamten Verfahrens gefährdeten. Bislang bestehe kein dringender Tatverdacht gegen eine konkrete Person. Die Ermittlungen dauerten an und nähmen noch einige Zeit in Anspruch.

Von Matthias Roth