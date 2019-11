Dresden

Ein Dresdner hat in seiner Wohnung ein Hakenkreuz aus LED-Lichtern an seine Wand geklebt. Zeugen hatten das ein Meter große verbotene Nazi-Symbol von außen leuchten sehen und die Polizei informiert. Die Beamten fanden am Wochenende in der Wohnung außerdem eine Armbrust, die Nachbildung eines Sturmgewehrs sowie Nazi-Aufkleber und Nazi-Literatur.

Der 39 Jahre alte Besitzer müsse sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, teilte die Polizei am Montag mit.

Von LVZ