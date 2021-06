Dynamo-Krawalle: Polizei Dresden fahndet öffentlich nach Straftätern

Dresden

An der Lennéstraße erinnert fast nichts mehr an die schweren Krawalle rund um den Dynamo-Aufstieg Mitte Mai. Fast. Denn an dem dortigen Aufsteller der Schlösser und Gärten hängt seit gestern ein Plakat mit den Gesichtern von 20 mutmaßlichen Straftätern. Es ist eines von über 300, die von nun an in der Stadt zu sehen sind.

Die Männer stehen im Verdacht, „als Rädelsführer maßgeblich an den Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein“, heißt es seitens der Polizei Dresden – die jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft öffentlich nach den Gewalttätern fahndet.

Bislang 120 Tatverdächtige identifiziert

Die meisten von ihnen sollen Flaschen oder Steine auf Einsatzkräfte geworfen haben. Randalierer hatten an dem Tag zahlreiche Polizisten verletzt. Bislang konnte die eigens eingerichtete Sonderkommission (Soko) „Hauptallee“ 120 Tatverdächtige identifizieren.

Dabei handele es sich ausschließlich um Personen, die durch besondere Gewalttätigkeit aufgefallen seien, sagt Enrico Lange, Leiter der Soko. Damit meint er etwa Krawallmacher, die Polizisten beworfen oder Barrikaden gebaut haben. In Hooligan- oder Ultrastrukturen sollen die bereits bekannten Täter aber nicht eingebunden sein.

Öffentliche Fahndung Ultima Ratio

Doch nicht nur Gewalttäter stehen im Fokus der Soko. Sondern auch all jene, die den Angreifern ein unbekanntes Verschwinden ermöglicht haben, indem sie mitgelaufen seien und eine Art „Deckungsmasse“ bildeten. Die daran Beteiligten müssten sich bewusst sein, dass sie unter Umständen ebenfalls Beschuldigte des schweren Landfriedensbruches werden, sagt Lange.

Die öffentliche Fahndung nach den 20 Dynamo-Fans gilt als Ultima Ratio – das letzte Mittel – und ist nicht ohne richterlichen Beschluss möglich. Zuvor hatte die Soko versucht, Tatverdächtige auf anderem Wege zu identifizieren – allerdings ohne Erfolg.

Kritik an Dynamo Dresden

Bislang erfolglos blieb aus Sicht der Polizei auch die Kooperation mit dem Verein von Dynamo Dresden. Das macht Pressesprecher Thomas Geithner deutlich. Angedacht war, die Öffentlichkeits-Fahndung gemeinsam mit dem Verein zu starten, das Plakat am Fanshop auszuhängen. „Die Reaktion war, dass es keine Reaktion gab“, sagt Geithner.

Auch wie es um die von der Polizei bereits vor drei Wochen angeregten Stadionverbote steht, sei derzeit nicht klar. Der Verein hat sich laut Geithner aus Urlaubsgründen noch nicht damit befasst. „Das ist mir zu wenig, ich habe die Sorge, dass man eben doch wieder zur Tagesordnung übergeht“, befürchtet Geithner.

Angesichts der nächsten Saison mit vielen Brisantspielen und Derbys werde es nicht einfacher. „Das ist nicht mehr zufriedenstellend, nicht nach 185 verletzten Beamten.“

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: 0351/4832233 oder per Mail an hinweisaufnahme.pd-dresden@polizei.sachsen.de entgegen

Von Felix Franke