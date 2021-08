Dresden

Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden haben 20 weitere mutmaßliche Dynamo-Randalierer zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Die Männer stehen im Verdacht, im Rahmen der Ausschreitungen Mitte Mai am Rudolf-Harbig-Stadion schweren Landfriedensbruch begangen zu haben.

„Die meisten von ihnen sollen als Flaschen- oder Steinewerfer im Bereich der Lennéstraße und im Großen Garten in Erscheinung getreten sein“, heißt es seitens der Ermittler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Dresden die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Dafür druckten die Verantwortlichen auch wieder Fahndungsplakate, die in den kommenden Tagen an verschiedenen Orten in der Stadt hängen werden. Bereits im Juni und Juli hatten die Ermittler öffentlich nach Randalieren gefahndet. Identifiziert sind bisher 13 Tatverdächtige.

Hinweise: entweder unter der Rufnummer 0351/4832233 oder per Mail an hinweisaufnahme.pd-dresden@polizei.sachsen.de

Von ffo