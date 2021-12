E-Bikes und Mopeds in Groitzsch gestohlen

Groitzsch

Am Wochenende sind in Groitzsch fünf Zweiräder aus einem Fachgeschäft gestohlen worden. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in den Laden eingebrochen, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Dabei hebelten sie die Zugangstür mit Gewalt auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus diesem entwendeten die Täter zwei E-Bikes und vier Kleinkrafträder. Bei Letzteren handelt es sich ausschließlich um Modelle aus DDR-Produktion.

Vermutlich wurden die Fahrzeuge anschließend zu einem Parkplatz geschoben und von dort aus verladen. Die Polizeibeamten konnten ein Kleinkraftrad auf dem Parkplatz feststellen, das von den Unbekannten zurückgelassen worden war. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, deren Auswertung nun ansteht. Die Tatzeit lag zwischen Sonnabend, gegen 11.30 Uhr, und dem nächsten Morgen, gegen 7 Uhr.

Der Wert der gestohlenen Zweiräder wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Der Sachschaden vor Ort konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einem Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von LVZ