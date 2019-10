Döbeln

Im Umfeld der rechtsextremen NPD scheint man sich offenbar nicht viel aus denen im Gegensatz zu ihnen wahren Ordnungshütern zu machen. Denn nachdem Beamte bereits am Montag auf dem Döbelner Obermarkt einer rechten Privatstreifen von vier Personen, die offenbar aus dem Umfeld der Partei stammen, Einhalt gebot, wurden sie nur einen Tag später erneut aus gleichem Grund auf den Plan gerufen.

Polizei folgt Zeuginnenhinweis

Die Polizisten folgten gegen 20.35 Uhr einem Hinweis von zwei Zeuginnen, denen in der Stadt drei Männer mit den typischen roten Westen der NPD-Schutzzonen-Kampagne aufgefallen waren. „Eingesetzte Polizisten stellten das Trio wenig später in der Fronstraße, wobei die drei Männer angaben, zuvor mehrere angeblich ’nach Cannabis riechende Ausländer verjagt’ zu haben“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion darauf am Mittwoch mit.

Statement von Polizeipräsidentin Sonja Penzel: „Die Schutzzonen-Aktivitäten einiger weniger, offenkundig rechtsextremer Personen befremden mich im erheblichen Maße − gerade auch im Hinblick darauf, dass man vorgibt, als Streetworker Sozialarbeit zu betreiben. Die Polizeidirektion Chemnitz widerspricht zudem der über soziale Netzwerke verbreiteten Mitteilung energisch, dass diese Personen das ‚Auge und auch Ohren für die Polizei‘ seien. Vor dem Hintergrund der polizeilichen Präsenz im gesamten Landkreis Mittelsachsen ist diese patrouillierende Bürgerwehr nicht nur unnötig, sondern gänzlich inakzeptabel. Sofern wir diese Personen mit ihren Westen oder anderer Kleidung, welche die Schutzzonen-Symbolik aufweist, antreffen, werden wir ausnahmslos alle straf- und polizeirechtlichen Möglichkeiten konsequent ausschöpfen. Ich möchte auch Bürger, die die patrouillierenden Personen feststellen, weiter ermutigen, umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Das Gewaltmonopol liegt ausschließlich in staatlicher Hand. Wer meint, die Rechtsordnung nicht achten zu müssen, der muss im Umkehrschluss mit Konsequenzen rechnen.“

Wie bereits am Montag beschlagnahmten die Polizeibeamten die Westen, stellten die Identitäten der drei Männer fest und erteilten ihnen Platzverweise. „Neben Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit dem Uniformierungsverbot wird gegen sie auch wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt“, heißt es weiter in der Mitteilung vom Mittwoch. Bezüglich der Amtsanmaßung sei es nun daran zu prüfen, „ob das Westen-tragende Trio durch sein Auftreten den Eindruck erweckt hat, dass es hoheitliche Befugnisse ausübt.“

Betroffene und Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun, die von den drei Männern am Dienstagabend Angegangenen sich telefonisch im Döbelner Polizeirevier unter der Nummer 03431/6590 zu melden. Darüber hinaus bitten die Beamten ebenfalls um Hinweise von allen, die weitere Angaben zur Sache machen können.

Von ap/DAZ