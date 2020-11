Panitzsch

In Panitzsch an der Langen Straße setzte am Sonntag gegen 18.25 Uhr eine 60-Jährige auf bisher unbekannte Art und Weise ein teils vermülltes Einfamilienhaus in Brand.

Die Flammen breiteten sich schnell über das Treppenhaus bis zum Dach aus. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht.

Die Bewohnerin wurde nicht verletzt, jedoch aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von lvz