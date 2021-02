Eilenburg: Autofahrer erfasst Kleinkind – Polizei ermittelt

Eilenburg

Ein dreijähriges Mädchen lief Mittwochmittag in der Eilenburger Mühlstraße mit ihrem Laufrad in einer Grundstückszufahrt nah an einer Hauswand entlang. Der Fahrer eines Ford fuhr vom Hof durch die Einfahrt und erfasste das Kleinkind seitlich.

Polizei ermittelt gegen den Autofahrer

Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Es musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Gegen den 68-jährigen Ford-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

