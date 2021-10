Eilenburg

Ein unbekannter Täter hat am Sonnabend gegen 11.30 Uhr eine 89-Jährige Frau in Eilenburg überfallen. Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs und wurde vom Täter zu Boden gestoßen, so die Polizei.

Anschließend entnahm der Räuber Geld aus dem Portemonnaie der Geschädigten. Die Frau setzte sich mit einem Gehstock zur Wehr und schlug damit auf den Täter ein. Dieser flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad.

Von RND/mot