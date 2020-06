Ein Dorf hält den Atem an: Klaus R. aus Großbardau noch immer vermisst

Großbardau

Obwohl Klaus R. nicht als der Kontaktfreudigste beschrieben wird und ihn viele in Großbardau nur vom Guten-Tag-Sagen her kennen, ist die Anteilnahme im Dorf riesig: Seit knapp einer Woche wird der 68-Jährige vermisst. Er verließ am vergangenen Mittwochvormittag die Wohnung mit dem Rad, kehrte jedoch nicht, wie verabredet, am Nachmittag zurück.

Laut Mariele Koeckeritz von der Polizei läuft die Suche nach ihm weiter. „Die Personenbeschreibung liegt vor, die Öffentlichkeitsfahndung ist vorbereitet.“ Man habe eine Woche lang jeden Stein umgedreht, Hubschrauber und Hunde eingesetzt. Nun gelte es, die Ermittlungen voranzutreiben, um sich etwaigen Motiven zu nähern.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

„Wir haben ihn noch mit dem Rad wegfahren sehen“, sagen die Bewohner des Wohnblocks. R. sei immer mal kürzere Strecken im Ort geradelt – etwa zum Glascontainer, heißt es. Die Hoffnung sterbe zuletzt, dass er doch noch lebend gefunden werde. Die Suche nach dem vermissten Dorfbewohner ist Gesprächsthema Nummer 1 im 1000-Seelen-Ort.

„Ich dachte, die Panzer rücken an“, erinnert sich eine ältere Dame an den nächtlichen Tiefflug des Helikopters. David Glaß von der Rettungshundestaffel des Landkreises Leipzig: „Alle verfügbaren sächsischen Suchhunde, Hundeführer und Helfer waren im Einsatz.“ Allein innerhalb der letzten acht Tage rückten seine Kollegen sachsenweit zu sieben Vermisstenfällen aus.

Stets zuverlässiger Kollege

R. arbeitete als Dispatcher eines Silos. Er überwachte den An- und Abtransport von Getreide und Saatgut. Der Familienvater galt als stets zuverlässiger Kollege. Als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, musste er beruflich kürzer treten und eher in Rente gehen. „Er hat sich zurück ins Leben gekämpft, musste fortan regelmäßig zu Nachuntersuchungen“, sagt ein Großbardauer.

Das Schlimmste sei die Ungewissheit, besonders für seine Frau, so der einhellige Tenor im Ort: „Wir haben Felder und Wälder, Wiesen und Bäche in der unmittelbaren Umgebung – da kann viel passiert sein.“ Aber, so der Wunsch der Großbardauer, vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten und R. taucht unversehrt wieder auf.

Von Haig Latchinian