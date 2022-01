Einbrecher in Eilenburg auf frischer Tat gestellt

Eilenburg

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in der Nacht zu Montag zwei Einbrecher in Eilenburg. Nachdem die Information zu einem Einbruch in der Friedrich-Engelhorn-Straße einging, waren Beamte gegen 0.30 Uhr vor Ort. Sie stellten in einer Firma zwei Tatverdächtige fest, die beiden Männer sind 17 und 18 Jahre alt. Sie hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und waren in die Firma eingedrungen, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stellten sich Arbeitsgegenstände im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe zum Abtransport bereit.

Ein Mann hat Messer dabei

Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Beamten ein Messer, das er am Unterschenkel trug. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen und in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Der 18-Jährige kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Diebstahls mit Waffen aufgenommen.

Von lvz