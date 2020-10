Altenburg

Erheblichen Schaden richteten Einbrecher in der Altenburger „ Erich Mäder“-Gesamtschule an. Die bisher Unbekannten hätten am frühen Dienstagabend mehrere Türen aufgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

„Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es weiter von den Beamten, die nun die Bevölkerung um Hinweise bitten. Wer also etwas beobachtet, kann sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land melden – etwa telefonisch unter der Nummer 03447/4710.

