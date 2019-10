Hohenlauft

Einbrecher haben sich am Wochenende am Vereinsheim in Hohenlauft zu schaffen gemacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die bisher Unbekannten brachen zunächst ein Fenster und im Gebäudeinneren schließlich gewaltsam zwei Türen auf. Sie rissen sich einen Fernseher, einen DVD-Player und Teile einer Musikanlage unter den Nagel und verschwanden. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf etwa 3.000 Euro.

Von ap/DAZ