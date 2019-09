Einbrecher räumen drei Brandiser Werkhallen aus – Hinweise gesucht

Brandis

Unbekannte Täter richteten nach mehreren Einbrüchen in verschiedene Werkhallen in einem Firmengelände in Brandis einen hohen Schaden an. Die Polizei bittet zur Aufklärung der Straftaten mögliche Zeugen um Hinweise.

Zwei Firmen betroffen

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Täter brachen auf dem Betriebsgelände drei Werkhallen von zwei verschiedenen Firmen auf und entwendeten aus zwei Werkstätten das komplette Werkzeug sowie diverses Werkstattzubehör. Außerdem entwendeten sie eine große Zahl von Bau- und Arbeitsgeräten.

Schaden von mehreren tausend Euro

Nach bisherigen Erkenntnissen belaufen sich Stehl- und Sachschaden jeweils auf einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. 03437/70 89 25 100 zu melden.

Von lvz