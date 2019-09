Von Erfolg kann wirklich keine Rede sein, wenn eine Geschwindigkeitskontrolle vor einer Grundschule so viele Tempo-Sünder ermittelt, wie am Mittwoch in Hausdorf bei Colditz. Knapp ein Viertel aller Verkehrsteilnehmer hatte die Geschwindigkeit überschritten – in einem Fall viel zu deutlich.