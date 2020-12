Altenburg

In Altenburg sind Unbekannte zwei Nächte in Folge in den selben Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wielandstraße eingestiegen. „Die Langfinger beschädigten sein Kellerabteil und entwendeten das DJ-Equipment des Kellerbesitzers“, teilt die Polizei zum Vorfall aus der Nacht zum Mittwoch mit. Am Tag zuvor ließen die Unbekannten ein Mischpult und eine Lichtorgel mitgehen.

Parallel dazu traf es in der Nacht zum Dienstag auch den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wenzelstraße. Dort hatten es die Diebe auf zwei Fahrräder abgesehen, mit denen sie in unbekannte Richtung türmten.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 03447/4710 oder in der Dienststelle an der Leipziger Straße zu melden.

