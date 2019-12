Penig/Langenleuba-Oberhain

Unbekannte sind am Wochenende auf dem Reitplatz-Gelände in Langenleuba-Oberhain eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten, teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag mit. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher ein Funkmikrofon. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

Der Vorfall soll sich zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen. Dabei geht es um Beobachtungen an dem Tatort, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise zu den Tätern sowie zu möglicherweise genutzten Fahrzeugen nehmen das Revier Rochlitz, Telefonnummer 03737/7890, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von okz