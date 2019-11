Dresden

In das Grüne Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ist am frühen Montagmorgen ein spektakulärer Einbruch verübt worden. Wie Thomas Geithner, Sprecher der Dresdner Polizei erklärte, verschafften sich die flüchtigen Täter Zugang zum Erdgeschoss des Museums. In diesem Gebäudeteil ist die Ausstellung „Historisches Grünes Gewölbe“ untergebracht – mit etwa 3000, zum Teil einzigartigen Exponaten aus der Zeit des Frühmittelalters bis zum Barock. Im Obergeschoss im sogenannten „Neuen Grünen Gewölbe“ sind zudem mehr als 1000 weitere Objekte von Goldschmieden und Juwelieren beheimatet.

Stromausfall im Umfeld des Gebäudes

In welchem Umfang und mit welchem Schaden am Montagmorgen Ausstellungsgegenstände gestohlen wurden, ist bisher noch nicht bekannt. „Unsere Tatortgruppe ist vor Ort, zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine genauen Angaben machen“, so der Behördensprecher weiter. Auch zur Art und Weise, wie sich die Täter letztlich Zutritt zum Museum verschafften und wie sie dabei die aufwändigen Sicherungsmaßnahmen überwanden, gibt es bisher keine offiziellen Angaben.

Wie es indes aus Ermittlerkreisen hieß, könnte ein Brand unter der nahen Augustusbrücke sowie ein folgender Stromausfall im direkten Umfeld der Kunstsammlungen eine Rolle gespielt haben. Aktuell gibt es in diesem Teil der Dresdner Altstadt auch mehrere Baustellen. Nach Informationen der BILD könnten die Täter durch ein Eckfenster ins Gebäude gelangt sein. Zudem sollen sie von einer Videokamera gefilmt worden sein. Eine Bestätigung für die diese Angaben gibt es bisher nicht. Im Laufe des Tages will die Dresdner Polizei auf einer Pressekonferenz über weitere Details des Raubzugs im weltberühmten Museum berichten.

Am Montagvormittag war unter anderem Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) am Tatort und ließ sich von Museumsdirektor Dirk Syndram den Schaden zeigen. Für Besucher blieb das nahe Residenzschloss am Montag geschlossen.

Auktionator: Exponate nicht in Deutschland absetzbar

Falls die Täter nicht zu fassen sind, wird ihre Beute in Sachsen oder Deutschland wohl auch nicht wieder auftauchen. Davon geht der Kunstexperte Bodo W. Hellmann aus. „ Schmuck und Kunstgegenstände aus dem Grünen Gewölbe sind in aller Welt bekannt. So etwas ist in Deutschland auf keinen Fall absetzbar", versicherte der Inhaber des gleichnamigen Kunsthandels und des renommierten Auktionshauses Fine Art im thüringischen Bad Liebenstein (Wartburgkreis). „Sollten die Meisterwerke aus Dresden zu Geld gemacht werden, dann werden die Täter oder deren Auftraggeber einen ganz großen Bogen um Deutschland machen", so Hellmann weiter.

Der Experte hält es aber auch für denkbar, dass die Schmuckstücke in Privatsammlungen landen und für lange Zeit verschollen bleiben. Er selbst habe bisher bei seinen Auktionen Glück gehabt und keine Ware aus dubiosen Quellen dabei gehabt, schon gar nicht aus dem Dresdner Residenzschloss, versichert der Kunsthändler.

Kretschmer : Wir Sachsen wurden bestohlen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zeigt sich in einer ersten Stellungnahme bestürzt über den Einbruch. „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“, erklärte der Unionpolitiker. Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden seien, „sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden“, so Kretschmer weiter. „Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt - der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung „Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe“ des Metropolitan Museum of Art.

Von Matthias Puppe / Winfried Mahr / Thomas Baumann-Hartwig