Einbruch in Böhlener Firma: Werkzeug gestohlen

Böhlen

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Unternehmen in Böhlen eingedrungen. Sie öffnete zunächst auf nicht bekannte Art und Weise einen Transporter, informiert die Polizeidirektion Leipzig am Freitag. Die Täter entnahmen aus dem Fahrzeug ein Schlüsselbund und gelangten mit dessen Hilfe in der weiteren Folge in ein Firmenbüro. Anschließend betraten sie das Lager und entwendeten Werkzeug.

Laut Polizei ist kein Sachschaden entstanden. Der Wert des Diebesgutes soll im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Die Tat wurde zwischen Mittwoch gegen 18 Uhr und dem nächsten Morgen gegen 7.45 Uhr verübt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ